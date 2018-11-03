Fener’e Arjantinli hoca Sampaoli geliyor

Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe'de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi. Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran ve heyecanlı yapısıyla dikkat çeken Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.
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