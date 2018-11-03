  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:51
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Fener’e Arjantinli hoca Sampaoli geliyor

’nda Arjantin’in başında olan Sampaoli’nin avukatı dün ’a geldi

Fener’e Arjantinli hoca Sampaoli geliyor
Cocu'dan boşalan lük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe'de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek üzere 'a geldiği öğrenildi. Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran ve heyecanlı yapısıyla dikkat çeken Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.
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