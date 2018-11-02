Yüzde 51 Soldado yüzde 49 Frey

derbi maça hazırlayan, ilkbelirlerken forvet hattında kararsız kaldı.teknik adamderbisindeilebiritercih edeceği, kart cezalısı olanyokluğunda ikisini birden düşünmediğibelirtildi.form olarak iyidurumda olmasına karşıntecrübesive idmanlardaki istekli duruşukafasını karıştırdı.hocanınyakın durduğu ancakilkçıkmasının sürpriz olmacağıifade edildi.ilkoynatmasa bile son yarım saatte sahaya sürüp fizik gücü ve pres kalitesinden faydalanmayı planladığı da gelen haberler arasında.