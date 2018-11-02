  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:46
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Yüzde 51 yüzde 49 Frey

Koeman, forvet hattında kime şans vereceğine henüz karar vermedi. Ancak bir adım önde

Yüzde 51 Soldado yüzde 49 Frey
Fenerbahçe'yi derbi maça hazırlayan Erwin Koeman, ilk 11'in 10'unu belirlerken forvet hattında kararsız kaldı.

GENÇLİK Mİ TECRÜBE Mİ
HOLLANDALI teknik adam Galatasaray derbisinde Soldado ile Frey'den biri tercih edeceği, kart cezalısı olan İslam Slimani'nin yokluğunda ikisini birden düşünmediği belirtildi. Frey'in form olarak iyi durumda olmasına karşın Soldado'nun tecrübesi ve idmanlardaki istekli duruşu Koeman'ın kafasını karıştırdı. Hollandalı hocanın Soldado'ya yakın durduğu ancak Frey'in ilk 11'de çıkmasının sürpriz olmacağı ifade edildi.



FREY'İN KOZU FİZİK GÜCÜ
ANCAK Koeman'ın Frey'i ilk 11'de oynatmasa bile son yarım saatte sahaya sürüp fizik gücü ve pres kalitesinden faydalanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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