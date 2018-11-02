  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:43
  • Gazete

Sponsorların devamı gelecek

Sponsorların devamı gelecek
forma göğüs sponsoru araç kiralama markası Avis'le tanıtım toplantısı düzenledi. Tanıtım toplantsında söz alan Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, "Açıkta olan kol, sırt, şort gibi bir yerlere sponsorluk çalışmalarımız var. Tüm sponsorluklardan beklediğim rakam 1 milyar TL. Ama hedef ilerki sezonlarda olacak" dedi.
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