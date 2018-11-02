Kucka’da karar Ocak’ta

Trabzonspor'da Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın kaderi belirsizliğini koruyor. Son haftalarda yeteri kadar forma şansı bulamayan kupadaki Bugsaşspor maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken Slovak oyuncunun menajerinin kulüp araştırdığı öğrenildi.



KARAR AŞAMASINDA

Kucka'yı kazanmaya çalışan Karaman'ın bu oyuncuyla ilgili kararını hala vermediği ve bu konuda devre arasına az bir zaman kala yönetime fikrini ileteceği öğrenildi.

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