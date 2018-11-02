  • Spor
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:10
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Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam kozlarını paylaşacak

G.Saray, ezeli rakibine bir darde daha indirme, Fenerbahçe ise derbi zaferiyle ayağa kalkma derdinde...



Süper Lig'de El Clasico günü... Galatasaray ile Fenerbahçe, bu gece karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Son şampiyon Galatasaray, iki haftadır kazanamıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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