Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. İdmandan önce futbolcular ve teknik ekip derbi maçının analizini yaptı. Oyuncuların hep bir ağızdan "90 dakika savaşacağız. Derbi maçını kazanacağız" diye bağırdığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı oyuncuların dün derbi maçının taktiğini son olarak çalıştığı ve özellikle hücum varyasyonları üzerine ağırlık verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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