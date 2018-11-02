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  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:32
  • Gazete

’ya vur emri

İstikrarsız oyunu nedeniyle eleştirilen Faslı yıldız futbolcuya, maçında “Kaleyi gördüğün yerden vur” talimatı geldi

Belhanda’ya vur emri
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bu gece oynanacak Fenerbahçe maçının kritik oyuncularından biri olacak. Şut atmayı pek sevmeyen şimdiye kadar da fazla şut denemeyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim'den 'Vur emri' geldi. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe maçında kaleyi gördüğü yerden vuracak. Bu sezon 7 Süper Lig maçına çıkan Younes Belhanda'nın hiç golü bulunmuyor. Faslı yıldızın ligde 3 asisti var.
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