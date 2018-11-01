  • Spor
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:04
  • Gazete

Bana kötü gün dostu lazım

Bana kötü gün dostu lazım
Başkanı Genk maçında taraftarların yaptığı kötü tezahüratı unutamadığını söyledi. Orman, "Yapılan tezahüratları yadırgadım ve çok üzüldüm. Bana kötü gün dostu lazım. Ama Beşiktaş büyük bir camia. Ancak biz işimize bakacağız daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.
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