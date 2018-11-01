Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Genk maçında taraftarların yaptığı kötü tezahüratı unutamadığını söyledi. Orman, "Yapılan tezahüratları yadırgadım ve çok üzüldüm. Bana kötü gün dostu lazım. Ama Beşiktaş büyük bir camia. Ancak biz işimize bakacağız daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.
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