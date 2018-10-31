  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:07
  • Gazete

Koita’ya atılan maçı tatil ettirdi

’nda B.Petrol ile arasında oynanan maçta atılan Koita’nın yüzüne geldi. Bu nedenle karşılaşma Kasımpaşa 3-2 galipken tatil edildi

Koita’ya atılan pet şişe maçı tatil ettirdi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesi, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita'ya yabancı madde atılması nedeniyle tatil edildi. Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi Koita'nın yüzüne isabet etti. Yüzünü tutarak bir anda yerde kalan Koita önce ambulansa binmeden soyunma odasına doğru yürüdü. Kasımpaşalı futbolcu kendisini kötü hissedince yeniden sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan olayın ardından karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yardımcılarıyla beraber soyunma odasına gitti ve bir süre sonra maçı tatil etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriKoita’ya atılan pet şişe maçı tatil ettirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar