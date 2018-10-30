  • Spor
  • 30.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 08:36
  • Gazete

taraftarı faturayı 'ye kesti!

Fener yönetimi Cocu’yu kovdu, taraftarlar ise faturayı ’ye kesti. Transferdeki başarısızlığın sebebi olarak Comolli gösterildi...

Asıl suçlu Comolli
Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi. Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

HAZIRLIKSIZ GELMİŞ!
Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik cu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler. Futbol otoriteleri de asıl sorumlunun Comolli olduğunu söylediler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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