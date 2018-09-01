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- maçının ilk 11'leri belli oldu

’de ilk 3 haftalık bölümde 4 puan toplayan , bugün sahasında 9 puanlı lider ’ı konuk ediyor. Trabzonspor- Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının ilk 11leri belli oldu

'de ilk 3 haftalık bölümde 4 puan toplayan , bugün sahasında 9 puanlı lider 'ı konuk ediyor. Bordo-mavililer, kazanarak zirve yarışa ortak olmak istiyor. Cimbom'u kendi sahasında tamamen dolu tribünler önünde ağırlayacak ekibinde sakatlıklar can sıksa da teknik direktör zevk veren ve göze hoş gelen bir la istedikleri sonuca gideceklerine inandığını söyledi. Hafta içindeki idmanlarda oyuncularına sahada daha agresif olmalarını ve mücadeleyi hiç bırakmamaları konusunda sert uyarılarda bulunan 52 yaşındaki hoca, güçlü rakiplerini yıkmanın planlarını yaptı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, , Maicon, Yuto Nagatomo, Emre Akbaba, , Younes Belhanda, Henry Onyekuru, , Eren Derdiyok

Trabzonspor: Onur, M.Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Hugo Rodallega.

Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede düdük çalacak.

İYİ SAVUNMA ŞART

Karaman, taraftarlara güzel bir derbi izlettirmek istediklerini belirterek, "Tribünler tamamen dolu olacak. Böyle bir atmosferde bizim en önemli hedefimiz taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynamak. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Bordo-mavili çalıştırıcı, oyuncularına yaptığı uyarılarda "Maçın temposunu elimizde tutmamız birinci şartımız olacak. Soğukkanlı davranın. Birbirinizle sürekli yardımlaşın. Bol pas yaparak rakibin hızlı oyununu durdurun, dik oynayın ve saldırın. Pres yapın, alanınızı iyi savunun ama sakın geriye yaslanmayın" ifadelerini kullandı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 20:21
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