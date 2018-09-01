Adem Ljajıc imzaladı Burak olmadı

Beşiktaş transferin son gününde yeni 10 numarası Adem Ljajic'e kavuştu. Uzun süredir Sırp yıldızın peşinde olan transfer komitesi son görüşmede Torino'yu ikna etti. İki kulübün anlaşması sonrası dün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Ljajic, önce sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeşi imzaladı.
6.5 MİLYON EURO DAHA VERİLECEK
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, 1 yıllık kiralama karşılığında Torino'ya 1.5 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonu mecburi satın alma opsiyonu devreye girecek ve İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro daha verilecek.
MAAŞI 2.2 MİLYON EURO OLACAK
Sezon sonunda üç yıllık imza atacak olan 26 yaşındaki Ljajic'e 2.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. Beşiktaş ardından forvet transferi için düğmeye bastı. , Trabzonspor'la Burak Yılmaz için yoğun bir temas kuruldu.
PAZARLIK İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ
Burak'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Trabzonspor'la da 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında söz kesmişti. Ancak ardından görüşmeler bir anda tıkandı.
LOVE'I ÖNERDİLER
Beşiktaş, 2.5 milyon Euro'luk teklifinden vazgeçip Trabzonspor'a, "Vagner Loveı alın. Burak Yılmaz'ı verin" teklifi yapınca Bordo-Mavili yönetim masadan kalktı ve Siyah-Beyazlılar'ın teklifini reddeti. Görüşmeler de olumsuz sonuçlandı.
BURAK: TRABZON'DA KALIYORUM
Beşiktaş'ın teklif yaptığı Burak, "Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum" dedi
Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Trabzonsporlu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kariyerine Trabzonspor'da devam edeceğini açıklayan golcü oyuncu, "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum" mesajını takipçileri ile paylaştı. Bordo-Mavili taraftarlar Trabzon'da kalacağını açıklayan Burak Yılmaz'a yolladıkları mesajlarla destek oldular.
6.5 MİLYON EURO DAHA VERİLECEK
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, 1 yıllık kiralama karşılığında Torino'ya 1.5 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonu mecburi satın alma opsiyonu devreye girecek ve İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro daha verilecek.
MAAŞI 2.2 MİLYON EURO OLACAK
Sezon sonunda üç yıllık imza atacak olan 26 yaşındaki Ljajic'e 2.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. Beşiktaş ardından forvet transferi için düğmeye bastı. , Trabzonspor'la Burak Yılmaz için yoğun bir temas kuruldu.
PAZARLIK İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ
Burak'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Trabzonspor'la da 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında söz kesmişti. Ancak ardından görüşmeler bir anda tıkandı.
LOVE'I ÖNERDİLER
Beşiktaş, 2.5 milyon Euro'luk teklifinden vazgeçip Trabzonspor'a, "Vagner Loveı alın. Burak Yılmaz'ı verin" teklifi yapınca Bordo-Mavili yönetim masadan kalktı ve Siyah-Beyazlılar'ın teklifini reddeti. Görüşmeler de olumsuz sonuçlandı.
BURAK: TRABZON'DA KALIYORUM
Beşiktaş'ın teklif yaptığı Burak, "Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum" dedi
Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Trabzonsporlu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kariyerine Trabzonspor'da devam edeceğini açıklayan golcü oyuncu, "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum" mesajını takipçileri ile paylaştı. Bordo-Mavili taraftarlar Trabzon'da kalacağını açıklayan Burak Yılmaz'a yolladıkları mesajlarla destek oldular.
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