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UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

, ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligindeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan temsilcilerimiz , ve Akhisarspor'un grupları belli oldu. Beşiktaş I Grubunda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise D Grubunda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile oynayacak. Son olarak temsilcimiz Akhisarspor ise J Grubunda Sevilla, Krasnodar, Standart Liege ile karşılaşacak.

GRUPLAR
A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zürih, AEK
B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg
C GRUBU: Zenit, Kobenhavn, Bordeaux, Slavia Praha
D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
E GRUBU: Arsenal, Sporting, Qarabağ, Vorskla
F GRUBU: Olimpiacos, Milan, Betis, Dudelange
G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers
H GRUBU: Lazio, Marsilya, Frankfurt, Apollon
I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg
J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, AKHİSAR
K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec
L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi

20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

48 takımın katılımıyla Monaco'da gerçekleştilecek kura çekimindeki torbalar ise şu şekilde:
1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olimpiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio
2.TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien​
3.TORBA: Real Betis, Karabağ, BATE, Dinamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, Standard Liege, Zürih, Rennes, Bordeaux​
4.TORBA: Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 14:04
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