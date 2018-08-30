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İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI:

A Grubu: Atletico Madrid -

B Grubu: Barcelona -

C Grubu: PSG -

D Grubu: Lokomotiv Moskova -

E Grubu: Bayern Münih -

F Grubu: Manchester City -

G Grubu: Real Madrid -

H Grubu: Juventus -

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​Monaco'da saat 19.00'da başlayacak kura çekimine Galatasaray 4. torbadan katılacak... Sarı-kırmızılı takımı güçlü rakipler bekliyor. İlk maç 18-19 Eylül'de İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 30 Ağustos bugün 19.00'da Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek. BeIn Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak kura çekimini UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak. Ayrıca kura çekimine dair tüm detaylar anbean takvim.com.tr'de olacak.

PEKİ TEMSİLCİMİZ GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimine 4. torbadan katılacak. Birinci torbada yer alacak takımların belli olduğu kura çekiminde diğer torbalar 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-off turu rövanş karşılaşmalarının sonucunda belli olacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

4. torbadan kura çekimine katılacak olacak Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri;

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. TORBA: Club Brugge (Belçika), GALATASARAY (TÜRKİYE), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)

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