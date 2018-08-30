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Kupalar için geldim

kaleci için ’ta imza töreni düzenlendi. yaptığı açıklamada, “’a kupalar ve zaferler kazanmak için geldim” dedi

Kupalar için geldim
'ın yeni transferi için 'ta imza töreni düzenlendi. Törene Başkan da katılırken kaleci, "Gerçekten mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü büyük bir kulübün parçası oluyorum. Büyük gelenekleri olan ve harika bir taraftara sahip bir kulübe katıldım" dedi. Beşiktaş'a kupalar ve zaferler kazanmak için geldiğini ifade eden Karius, "Önceliğim iyi bir performans ortaya koymak. Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği ilgiye hayran kaldım" dedi.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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