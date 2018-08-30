Beşiktaş'ın yeni transferi Karius için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Fikret Orman da katılırken Alman kaleci, "Gerçekten mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü büyük bir kulübün parçası oluyorum. Büyük gelenekleri olan ve harika bir taraftara sahip bir kulübe katıldım" dedi. Beşiktaş'a kupalar ve zaferler kazanmak için geldiğini ifade eden Karius, "Önceliğim iyi bir performans ortaya koymak. Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği ilgiye hayran kaldım" dedi.
Kupalar için geldim
Alman kaleci için Vodafone Park’ta imza töreni düzenlendi. Karius yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a kupalar ve zaferler kazanmak için geldim” dedi
Etiketler: Fikret Orman , Vodafone Park , Beşiktaş , Karius , Alman
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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