Fener'den Sanches'e 45 milyon

Transfer döneminin sona ermesine 48 saat kala Fenerbahçe 8 numara için bastırıyor... Marco Fabian'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçen yönetim, tüm konsantrasyonunu Renato Sanches için kullanıyor. Kalan kısa sürede transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
YÖNETİM GÖZÜNÜ KARARTTI
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'le yaptığı son görüşmede 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif etti. Sanches için de yıllık 4 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.
SANCHES TEKLİFE ÇOK SICAK
Yönetim şu anda gözünü Almanya'dan gelecek yanıta çevirmiş durumda... Sarı-Lacivertiler'in Sanches'i ikna ettiği ancak Bayern Münih'in henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.
SOL BEKTE OLİVERA SÜRPRİZİ
Öte yandan sol bek transferinde sürpriz bir hamle yapan yönetim, Fiorentina formasını giyen Maximiliano Olivera'ya kanca attı. Uruguylı yıldızın menajeri İstanbul'da yöneticilerle masaya oturdu.
YÖNETİM GÖZÜNÜ KARARTTI
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'le yaptığı son görüşmede 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif etti. Sanches için de yıllık 4 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.
SANCHES TEKLİFE ÇOK SICAK
Yönetim şu anda gözünü Almanya'dan gelecek yanıta çevirmiş durumda... Sarı-Lacivertiler'in Sanches'i ikna ettiği ancak Bayern Münih'in henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.
SOL BEKTE OLİVERA SÜRPRİZİ
Öte yandan sol bek transferinde sürpriz bir hamle yapan yönetim, Fiorentina formasını giyen Maximiliano Olivera'ya kanca attı. Uruguylı yıldızın menajeri İstanbul'da yöneticilerle masaya oturdu.
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