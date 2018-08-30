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Burak taarruzu

Transfer döneminin bitmesine saatler kala atağa kalkan ’la anlaşma sağladı. ’la bonservis konusundaki prüzlerin çözülmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Burak taarruzu
transferin bitmesine sayılı saatler kala golcü transferi için temaslarını sıklaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Trabzonspor'la bonservis pazarılklarına hız verdi.

4 MİLYON EURO İSTİYOR
Trabzonspor Burak Yılmaz'ın bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen Beşiktaş yönetimi Bordo- Mavililer'e bir miktar para ve takasta futbolcu teklif etti.

BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER
Beşiktaş yönetiminin, 33 yaşındaki golcü için lu idarecilerle bir araya geleceği ve noktayı koyacağı öğrenildi. Trabzon, Burak için geçen sezon 3.5 milyon bonservis ödemişti.

İKİ KEZ KRALLIK TACINI TAKTI
Kartal'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Burak, 'de 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez gol krallığı yaşadı. Milli fovret, ligde geçtiğimiz sezon ise Trabzonspor'la çıktığı 25 karşılaşmada 23 kez rakip fileleri sarmayı başardı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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