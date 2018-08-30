Burak taarruzu

Beşiktaş transferin bitmesine sayılı saatler kala golcü transferi için temaslarını sıklaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Trabzonspor'la bonservis pazarılklarına hız verdi.
TRABZON 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Trabzonspor Burak Yılmaz'ın bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen Beşiktaş yönetimi Bordo- Mavililer'e bir miktar para ve takasta futbolcu teklif etti.
BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER
Beşiktaş yönetiminin, 33 yaşındaki golcü için bugün Trabzonsporlu idarecilerle bir araya geleceği ve transfere noktayı koyacağı öğrenildi. Trabzon, Burak için geçen sezon 3.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
İKİ KEZ KRALLIK TACINI TAKTI
Kartal'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Burak, Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez gol krallığı yaşadı. Milli fovret, ligde geçtiğimiz sezon ise Trabzonspor'la çıktığı 25 karşılaşmada 23 kez rakip fileleri sarmayı başardı.
TRABZON 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Trabzonspor Burak Yılmaz'ın bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen Beşiktaş yönetimi Bordo- Mavililer'e bir miktar para ve takasta futbolcu teklif etti.
BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER
Beşiktaş yönetiminin, 33 yaşındaki golcü için bugün Trabzonsporlu idarecilerle bir araya geleceği ve transfere noktayı koyacağı öğrenildi. Trabzon, Burak için geçen sezon 3.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
İKİ KEZ KRALLIK TACINI TAKTI
Kartal'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Burak, Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez gol krallığı yaşadı. Milli fovret, ligde geçtiğimiz sezon ise Trabzonspor'la çıktığı 25 karşılaşmada 23 kez rakip fileleri sarmayı başardı.
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