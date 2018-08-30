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-Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu

, UEFA play-off eleme turu rövanş maçında 'ın Partizan ekibini konuk ediyor.Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan , seyircisi önünde karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye hedefliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Partizan maçında ilk 11ler belli oldu

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin

Partizan'ın ilk 11'i: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo

'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA 'nde grup aşamasına yükselmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için 'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor. 'ta kırmızı kart cezası biten İspanyol forvet oyuncusu Alvaro , görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 18:16
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