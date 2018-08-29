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Naldo’da mutlu sona yakın

Stoper takviyesi için yoğun bir çaba harcayan Bordo- Mavili yönetim, ’dan Naldo ile anlaşma sağladı. oyuncunun yarın ’da olması bekleniyor

Trabzonspor Naldo’da mutlu sona yakın
Fırtına aradığı stoperi 'da buldu. Senegalli Papy Djilobodji'nin transferinden çıkan prüzler nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavili yönetim, Espanyol'un stoperi Naldo ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanması için İspanyol ekibi ile de söz kesen Trabzonspor yönetimi, yarın Naldo'yu 'a getirecek. İtalyan vatandaşlığı da bulunan Naldo, geçtiğimiz sezon Espanyol forması ile İspanya Ligi'nde 11 maça çıktı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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