Fırtına aradığı stoperi İspanya'da buldu. Senegalli Papy Djilobodji'nin transferinden çıkan prüzler nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavili yönetim, Espanyol'un Brezilyalı stoperi Naldo ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanması için İspanyol ekibi ile de söz kesen Trabzonspor yönetimi, yarın Naldo'yu Trabzon'a getirecek. İtalyan vatandaşlığı da bulunan Naldo, geçtiğimiz sezon Espanyol forması ile İspanya Ligi'nde 11 maça çıktı.
Trabzonspor Naldo’da mutlu sona yakın
Stoper takviyesi için yoğun bir çaba harcayan Bordo- Mavili yönetim, Espanyol’dan Naldo ile anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun yarın Trabzon’da olması bekleniyor
Etiketler: Trabzonspor , Trabzon , İspanya , Espanyol , Brezilyalı
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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