Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius dün Siyah-Beyazlı takımla ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşlarının sıcak bir şekilde karşıladığı Karius'un oldukça neşeli olduğu görüldü. İlk idmanını yapmasına rağmen hazır bir görüntü ortaya koyan Alman kaleci teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan Beşiktaş bugün saat 12.00'de Karius için imza töreni düzenleyecek. Törene Başkan Fikret Orman da katılacak.
Loris Karius sahaya indi
Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Alman kaleci, dün Siyah-Beyazlılar’la ilk idmanına çıktı. Karius için bugün 12.00’de imza töreni düzenlenecek
Etiketler: Beşiktaş , Liverpool , Fikret Orman , Alman , Loris Karius
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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