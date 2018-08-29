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sahaya indi

’ın ’dan kiraladığı kaleci, dün Siyah-Beyazlılar’la ilk idmanına çıktı. Karius için bugün 12.00’de imza töreni düzenlenecek

Loris Karius sahaya indi
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius dün Siyah-Beyazlı takımla ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşlarının sıcak bir şekilde karşıladığı Karius'un oldukça neşeli olduğu görüldü. İlk idmanını yapmasına rağmen hazır bir görüntü ortaya koyan kaleci teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan bugün saat 12.00'de Karius için imza töreni düzenleyecek. Törene Başkan da katılacak.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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