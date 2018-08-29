Türkiye Kupası heyecanı dün başladı. Türkiye Kupası 1. Turu'nda Karaman Bld. kendi evinde Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Rakibi önünde daha üstün oynayan Karaman 80'de Hakan Bahran'ın golüyle maçı 1-0 kazandı. Diğer maçta Kdz.Ereğli, 1074 Çankırı'yı 3-2 yenerek eledi.
Karaman’dan tek kurşun
Türkiye Kupası 1. Turu’nda Karaman Bld. evinde Yozgatspor 1959’u konuk etti. Karaman 80. dakikada Hakan Bahran’la bulduğu golle bir üst tura yükseldi
Etiketler: Türkiye Kupası , Çankırı , Karaman Bld , Hakan Bahran
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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