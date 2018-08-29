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Karaman’dan tek kurşun

1. Turu’nda . evinde Yozgatspor 1959’u konuk etti. Karaman 80. dakikada ’la bulduğu golle bir üst tura yükseldi

Karaman’dan tek kurşun
Türkiye Kupası heyecanı dün başladı. 1. Turu'nda . kendi evinde Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Rakibi önünde daha üstün oynayan Karaman 80'de 'ın golüyle maçı 1-0 kazandı. Diğer maçta Kdz.Ereğli, 1074 'yı 3-2 yenerek eledi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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