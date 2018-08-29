"İKİ GENÇ OYUNCUYU TRANSFER ETTİK"

Damien Comolli "Kadromuza iki genç ve gelişmeye açık oyuncu kattık, mutluyuz" dedi. Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"DIEGO HAKKINDAKİ YALAN HABERLERDEN DOLAYI ŞAŞKINIM"

"Diego hakkında çıkan yalan haberlerin sayısından dolayı çok şaşırmış durumdayım. 2015-16 sezonunda Sociedad'da oynarken 38 maçın 31'inde yer aldı. Sonraki sezon Espanyol'da ise 38 maçın 34'ün yer aldığını görebiliriz. Bu arada kalan 3-4 maçlık boşluğun sebebi ise Espanyol'un geç transfer etmesidir. Geçen sezon Porto'da ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Diego Reyes'in açıklamaları şöyle:

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Cocu beni Dünya Kupası'ndan önce PSV'ye istemişti ama kısmet Fenerbahçe'ye oldu."

"Bu yanlış sakatlık haberlerinin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto'dan ayrılmamın sebebi benim istemememdir. Forma giyebileceğim ve mutlu olacağım bir yere gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim."

"Porto'da oynamamamın tek sebebi hocanın tercihiydi. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif geldi ama Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp"

Michael Frey'in açıklamaları şöyle:

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Diğer iki santrfor da çok yetenekli ve onlardan çok şeyler öğreneceğimi düşünüyorum."

"Geçen sezon çok gol attım. Gollerimin dışında çok koşan, mücadele eden bir oyuncuyum ben."