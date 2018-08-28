Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (CANLI)

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İlk 11'ler:
Karaman Belediyespor: Hayrettin Çınar, Erdi Güncan, Cihat Can Yiğit, Enes Aydın, Tugay Kılıç, Ahmet Ayhan, Furkan Çalışır, Doğukan Çınar, Hakan Bahran, Burak Gündoğdu, Muzaffer İlhan.
Yozgatspor 1959: Cengiz Karaaslan, Hasan Dülgeroğlu, Burak Altunay, Samet Tosun, Murat Kürüm, Rıza Şen, Hüseyin Çelik, Erol Koç, Esosa Priestley, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit.
İlk 11'ler:
Karaman Belediyespor: Hayrettin Çınar, Erdi Güncan, Cihat Can Yiğit, Enes Aydın, Tugay Kılıç, Ahmet Ayhan, Furkan Çalışır, Doğukan Çınar, Hakan Bahran, Burak Gündoğdu, Muzaffer İlhan.
Yozgatspor 1959: Cengiz Karaaslan, Hasan Dülgeroğlu, Burak Altunay, Samet Tosun, Murat Kürüm, Rıza Şen, Hüseyin Çelik, Erol Koç, Esosa Priestley, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit.
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