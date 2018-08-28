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- Yozgatspor 1959 (CANLI)

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu 'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. Az önce başlayan maçta ile Yozgatspor 1959 karşılaşıyor... 16.30'da ise Karadeniz 'la 1074 Çankırıspor kozlarını paylaşacak...

Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (CANLI)
Macadeleyi Aspor'dan canlı takip edebilirsiniz...

İlk 11'ler:
Karaman Belediyespor: Hayrettin Çınar, Erdi Güncan, Cihat Can Yiğit, Enes Aydın, Tugay Kılıç, Ahmet Ayhan, Furkan Çalışır, Doğukan Çınar, Hakan Bahran, Burak Gündoğdu, Muzaffer İlhan.

Yozgatspor 1959: Cengiz Karaaslan, Hasan Dülgeroğlu, Burak Altunay, Samet Tosun, Murat Kürüm, Rıza Şen, , Erol Koç, Esosa Priestley, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit.

ASpor CANLI YAYIN

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 15:07
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