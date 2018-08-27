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’ta tartışma VAR

Doukara’nın pozisyonunda ofsayt itirazı yapıldı Özkahya, VAR’a başvurdu ve golü verdi

Vodafone Park’ta tartışma VAR
Vodafone Park'taki müthiş maçın en çok tartışılan anlarından birisi 20. dakikada yaşandı... Beşiktaş defansının arkasına sarkan Doukara golü attı. Pozisyonun tekrarında Senegalli yıldızın ofsaytta olduğu görüldü. Ancak VAR'a başvuran hakem Halis Özkahya, topun Adriano'nun kafasından sekmesi nedeniyle golü verdi.

Beşiktaşlı futbolcular uzun süre ofsayt itirazı yaptı.​Vodafone Park'ta oynanan müthiş maçın en çok tartışılan anlarından birisi 20. dakikada yaşandı... Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Beşiktaş defansının arkasına sarkan Doukara golü attı. Ancak pozisyonun tekrarında Senegalli yıldızın ofsaytta olduğu görüldü. Ancak VAR'a başvuran hakem Halis Özkahya, topun Adriano'nun kafasından sekmesi nedeniyle golü verdi. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre ofsayt itirazı yapmasına rağmen Özkahya kararını değiştirmedi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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