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ıslıklarla sahayı terketti

Tolgay arslan ıslıklarla sahayı terketti
Dün gece Beşiktaş 11'inde sahaya çıkan Tolgay Arslan, Antalya'nın 3. golünün geldiği 33. dakikanın ardından 36. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.

PROTESTO ETTİLER
Tolgay oyundan çıkarken futbolunu beğenmeyen tribünlerin yoğun maruz kaldı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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