Tolgay arslan ıslıklarla sahayı terketti

Dün gece Beşiktaş 11'inde sahaya çıkan Tolgay Arslan, Antalya'nın 3. golünün geldiği 33. dakikanın ardından 36. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.
PROTESTO ETTİLER
Tolgay oyundan çıkarken futbolunu beğenmeyen tribünlerin yoğun protestosuna maruz kaldı.
PROTESTO ETTİLER
Tolgay oyundan çıkarken futbolunu beğenmeyen tribünlerin yoğun protestosuna maruz kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.