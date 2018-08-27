Özkahya’ya sert tepki: Rahatsız mısın?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor yenilgisinin ardından, maçın hakemi Halis Özkahya'ya ateş püskürdü.
OYUNU YAVAŞLATTI
Özkahya'nın Antalyasporlu oyuncuların maçı soğutmasına imkan tanıdığını belirten Güneş, "Futbolun kuralları varsa oynatmaya yönelik olması gerekiyor. Hakem öz göre göre oyunu yavaşlatıyor. Rahatsız mısın sen?" ifadelerini kullandı. Antalya karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini de sözlerine ekleyen Güneş, "Biz yenilgiyi Antalya da galibiyeti hak etmedi. Futbolun içinde böyle şeyler var. Kazanmak için çabaladık ama olmadı" dedi.
OYUNU YAVAŞLATTI
Özkahya'nın Antalyasporlu oyuncuların maçı soğutmasına imkan tanıdığını belirten Güneş, "Futbolun kuralları varsa oynatmaya yönelik olması gerekiyor. Hakem öz göre göre oyunu yavaşlatıyor. Rahatsız mısın sen?" ifadelerini kullandı. Antalya karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini de sözlerine ekleyen Güneş, "Biz yenilgiyi Antalya da galibiyeti hak etmedi. Futbolun içinde böyle şeyler var. Kazanmak için çabaladık ama olmadı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.