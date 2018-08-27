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Özkahya’ya sert tepki: Rahatsız mısın?

, Antalya nın hakemi ile ilgili “Futbol kurallara göre oynanmalı. Hakem dün maçı yavaşlattı. Rahatsız mısın sen?” dedi

Özkahya’ya sert tepki: Rahatsız mısın?
Beşiktaş Teknik Direktörü , yenilgisinin ardından, n hakemi Halis Özkahya'ya ateş püskürdü.

OYUNU YAVAŞLATTI
Özkahya'nın Antalyasporlu oyuncuların maçı soğutmasına imkan tanıdığını belirten Güneş, "Futbolun kuralları varsa oynatmaya yönelik olması gerekiyor. Hakem öz göre göre oyunu yavaşlatıyor. Rahatsız mısın sen?" ifadelerini kullandı. Antalya karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini de sözlerine ekleyen Güneş, "Biz yenilgiyi Antalya da galibiyeti hak etmedi. Futbolun içinde böyle şeyler var. Kazanmak için çabaladık ama olmadı" dedi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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