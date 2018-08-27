Beşiktaş'ın Liverpool'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius dün resmi sözleşmeye imza attı. Karizmatik görüntüsü ile dikkat çeken Alman file bekçisi için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Karius için esprili bir şekilde "Bu adam benden yakışıklı mı kardeşlerim?" derken F.Bahçeli bir kadın taraftar "Karius adındaki bir Beşiktaşlı futbolcuya aşık oldum" mesajını paylaştı.
Karius çılgınlığı
Beşiktaş, Alman kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karizmatik görüntüsü ile dikkat çeken Karius, sosyal medyaya da damga vurdu
Etiketler: Metin Şentürk , Beşiktaş , Sosyal medya , Liverpool , Alman
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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