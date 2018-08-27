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Karius çılgınlığı

, kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karizmatik görüntüsü ile dikkat çeken Karius, ya da damga vurdu

Karius çılgınlığı
Beşiktaş'ın ​'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius dün resmi sözleşmeye imza attı. Karizmatik görüntüsü ile dikkat çeken Alman file bekçisi için da binlerce mesaj paylaşıldı. Ünlü sanatçı , Karius için esprili bir şekilde "Bu adam benden yakışıklı mı kardeşlerim?" derken F.Bahçeli bir kadın taraftar "Karius adındaki bir lı futbolcuya aşık oldum" mesajını paylaştı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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