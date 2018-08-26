Modeste’de sona doğru

Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e satılmasının ardından golcü transferi için büyük mesai harcamaya başlayan Galatasaray'da Anthony Modeste transferinde sona gelindi. Çin kulübü Tianjin Quanjian'la alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini feshetmeye hazırlanan golcü oyuncu ile yönetim büyük oranda anlaştı.



SENELİK 3 MİLYON EURO...

Çin kulübü ile tek taraflı fesih yaptıktan sonra G.Saray'ın Drogba transferindeki gibi geçici lisansla oynatabileceği Modeste'ye Cimbom, senelik 3 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Fransız yıldız bu teklife "Evet" dedi.



İMZA PARASI İÇİN MASADALAR

Cimbom'un bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki golcü G.Saray'dan 3 milyon Euro imza parası istiyor. Yönetim Fransız yıldızın bu rakamı 2 milyon Euro'ya çekmesi durumunda transferi bitirecek.



​ MODESTE OLMAZSA NİASSE

G.Saray, Modeste transferinde bir aksilik yaşanması halinde ise İngiltere'de Everton forması giyen Oumar Niasse ile temasa geçecek. Cimbom, Sengalli Niasse'nin transferini ise kiralama yönetimi ile bitirmeye çalışacak.