Fırtına 90'da dindi

Trabzonspor fren yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivasspor önünde 3 gollü bir galibiyet alan Bordo- Mavililer, başkentte A.Gücü ile 2-2 berabere kaldı. 18'de Yusuf'un vuruşunda Hopf gole izin vermedi. 28'de Yusuf Yazıcı'nın aşırttığı topu Novak tamamladı: 0-1.
FATY SKORA DENGE GETİRDİ
Maçın 43. dakikasında Faty gelişine vurarak skora denge getirdi: 1-1. Trabzonspor'un 60'da kazandığı serbest atışı Yusuf kullandı. Doksana giden topu kaleci Hopf çeldi.
MOKHTAR BERABERLİĞİ GETİRDİ
Maçın 79. dakikasında Olcay'ın ortasında Rodallega gelişine yarım vole vurarak topu ağlara yolladı: 1-2. 90+1'de Kone'nin kafa vuruşunda Onur'dan seken topu tamamlayan Mokhtar skoru ilan etti: 2-2.
ANTHONY NWAKAEME GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün başkentte çıktı. Senegalli maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.
FATY SKORA DENGE GETİRDİ
Maçın 43. dakikasında Faty gelişine vurarak skora denge getirdi: 1-1. Trabzonspor'un 60'da kazandığı serbest atışı Yusuf kullandı. Doksana giden topu kaleci Hopf çeldi.
MOKHTAR BERABERLİĞİ GETİRDİ
Maçın 79. dakikasında Olcay'ın ortasında Rodallega gelişine yarım vole vurarak topu ağlara yolladı: 1-2. 90+1'de Kone'nin kafa vuruşunda Onur'dan seken topu tamamlayan Mokhtar skoru ilan etti: 2-2.
ANTHONY NWAKAEME GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün başkentte çıktı. Senegalli maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.
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