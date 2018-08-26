Yol Durumu
  1. Adil sonuç
  2. Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı!

Fırtına 90'da dindi

Novak ve Rodallega ile 2 kez öne geçti. Ankaragücü bu gollere Faty ve Mokhtar ile karşılık verince puanlar paylaşıldı

Fırtına 90da dindi
Trabzonspor fren yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivasspor önünde 3 gollü bir galibiyet alan Bordo- Mavililer, başkentte A.Gücü ile 2-2 berabere kaldı. 18'de Yusuf'un vuruşunda Hopf gole izin vermedi. 28'de Yusuf Yazıcı'nın aşırttığı topu Novak tamamladı: 0-1.

​FATY SKORA DENGE GETİRDİ
Maçın 43. dakikasında Faty gelişine vurarak skora denge getirdi: 1-1. 'un 60'da kazandığı serbest atışı Yusuf kullandı. Doksana giden topu kaleci Hopf çeldi.

​MOKHTAR BERABERLİĞİ GETİRDİ
Maçın 79. dakikasında Olcay'ın ortasında Rodallega gelişine yarım vole vurarak topu ağlara yolladı: 1-2. 90+1'de Kone'nin kafa vuruşunda Onur'dan seken topu tamamlayan Mokhtar skoru ilan etti: 2-2.

​ANTHONY NWAKAEME GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün başkentte çıktı. Senegalli maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar