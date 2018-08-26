En büyük kulüpteyim

Fenerbahçe önceki gece İstanbul'a getirttiği Meksikalı stoper Diego Reyes ile dün resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe resmi sitesi de 26 yaşındaki oyuncu için "Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz" ifadesini kullandı. Açıklamada Reyes'in sözleşmesinin kaç yıllık olduğu belirtilmedi.



ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ

İmza töreninde bir konuşma yapan Reyes "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için çok mutluyum. Bana güvendiler ve böyle bir ilke imza attığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki böylece bir kapı açılmıştır ve benden sonra da diğer Meksikalı oyuncular buraya gelir" ifadeseni kullandı. Fener taraftarına da mesaj veren Reyes, "Bizlere inansınlar. Gerçekten çok büyük bir kulübüz ve güçlü bir takım olduk. Bu sene umuyorum ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız" dedi.



GENÇ VE KARAKTERLİ

Damien Comolli de "Genç ve karakterli oyuncuları Fenerbahçe getiriyoruz" açıklamasını yaptı.





COMOLLİ'DEN YENİ TRANSFER İMASI GELDİ

Sportif Direktör Comolli, "Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var. Bu fırsatlardan yararlanacağız" diyerek yeni trnasferlere yeşil ışık yaktı.