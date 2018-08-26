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seri peşinde! İşte muhtemel 11'ler

’de 2’de 2 yapan , ’u konuk ediyor

Beşiktaş seri peşinde! İşte muhtemel 11ler
, Spor Toto 'in 3. haftasında ile karşılaşıyor. 'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

İlk hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

Siyah-beyazlılar üçüncü maçında evinde Antalyaspor'u da mağlup ederek 3 maçlık bir seri yakalayarak yoluna devam etmek istiyor. ��ki takım arasında ligde geride kalan 44 maçta Beşiktaş 31, Antalya 4 kez galip geldi. Rakibiyle ligde yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.


BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, , Vida, Caner, , Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel,

ANTALYASPOR: Boffın, Sangare, Celutska, Dıego, Chıco, Doğukan, Drole, Danılo, Hakan, Vaınqueur, Doukara

SAAT: 21.45

STAT: Vodafone Park
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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 20:17
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