Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Göztepe 'ye konuk oluyor. İşte 11'ler:Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz.Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Alper Potuk, Dirar, Slimani.

49. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Göztepe 49. randevularına çıkacak. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftayı 3 puanla 10. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyo