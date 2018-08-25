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Hiçbir yere gitmiyorum

’un yıldız oyuncusu ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmediğini söyledi. Burak, “Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu

Hiçbir yere gitmiyorum
Burak Yılmaz son sözünü söyledi... Bordo-Mavili oyuncu hakkında çıkan iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

BURADA GOL KRALI OLDUM
'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada oldum. Ben burada 'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

BEN KALMAKTAN YANAYIM
Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" diye konuştu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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