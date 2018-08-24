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F.Bahçe ve ’da aynı kader yaşandı

ve karşılaşmasında gol atan isimlerden Ekong, ve de Souza ’ye veda ettiler

F.Bahçe ve Bursaspor’da aynı kader yaşandı
Fenerbahçe- karşılaşmasında gol atan 3 oyuncu da takımdan ayrıldı. Ekong ve Guiliano'nun ardından de Souza da Türkiye'ye veda ederken iki takımın da ilk 2 haftada golünü kaydeden isimlerin kadrolarında yer almayacak olmaları dikkat çekti. O maçta gol atan Bursasporlu Ekong Udinese'ye oldu. S.Arabistan ekibi Al Nassr'a giderken Souza da S.Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.
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