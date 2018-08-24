Fenerbahçe- Bursaspor karşılaşmasında gol atan 3 oyuncu da takımdan ayrıldı. Ekong ve Guiliano'nun ardından Josef de Souza da Türkiye'ye veda ederken iki takımın da ilk 2 haftada golünü kaydeden isimlerin kadrolarında yer almayacak olmaları dikkat çekti. O maçta gol atan Bursasporlu Ekong Udinese'ye transfer oldu. Giuliano S.Arabistan ekibi Al Nassr'a giderken Souza da S.Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.
F.Bahçe ve Bursaspor’da aynı kader yaşandı
Fenerbahçe ve Bursaspor karşılaşmasında gol atan isimlerden Ekong, Giuliano ve Josef de Souza Türkiye’ye veda ettiler
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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