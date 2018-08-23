Partizan-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah-beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak.

Partizan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



İLK 11'LER

PARTİZAN: Stojkovic, Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Ricardo.

BEŞİKTAŞ: Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Necip, Caner, Quaresma, Love

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak. Siyah- beyazlılar, play-off turuna kadar oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı takım; 3. ön eleme turunda LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 geçerken, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı. Öte yandan dün yola çıkan siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Hollandalı futbolcular Ryan Babel ile Jeremain Lens yer almadı. Beşiktaş'ta, 3. ön eleme turundaki LASK Linz maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı olan İspanyol santrfor Alvaro Negredo da kafileye dahil edilmedi. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Orkan, Mustafa Pektemek ile Atiba Hutchinson da Belgrad'a götürülmedi.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa'daki 209. maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'ın en köklü takımlarından Partizan. Gruplara kalma mücadelesi verilecek olan ilk maçta Beşiktaş tur için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Partizan - Beşiktaş maçını Türkiye'den yayınlayacak kanal belli oldu. TRT'den yapılan açıklamaya göre Partizan - Beşiktaş maçı 21.30'dan itibaren canlı yayınla TRT 1'de...





RAKİP SEYİRCİ ALINMAYACAK!

Torshavn ve LASK Linz karşı- 3 laşmalarında olduğu gibi Partizan maçında da deplasman hakkından vazgeçen Beşiktaş, bu akşam da seyircisinden yoksun olacak. Partizan kulübü de aynı şekilde 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş karşılaşmasına taraftar getirmeyecek.



BEŞİKTAŞ, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçında 80 kez kazandı, 84 yenilgi alırken, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 296 gol gördü.



KARTAL, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987'de adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, 2002-03'te ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-

17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.