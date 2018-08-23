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Karius Cumartesi geliyor

Karius Cumartesi geliyor
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 'un Alman futbolcusu Karius'un büyük olasılıkla Cumartesi günü 'a geleceği öğrenildi. 25 yaşındaki file bekçisinin önce resmi sözleşmeye imza atacağı ardından takıma dahil olacağı gelen bilgiler arasında. -Antalyaspor maçını izlemesi beklenen Karius'a İstanbul'da şimdiden ev bakıldığı ortaya çıktı. Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanacağı belirtildi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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