Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Liverpool'un Alman futbolcusu Karius'un büyük olasılıkla Cumartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. 25 yaşındaki file bekçisinin önce resmi sözleşmeye imza atacağı ardından takıma dahil olacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemesi beklenen Karius'a İstanbul'da şimdiden ev bakıldığı ortaya çıktı. Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanacağı belirtildi.
Karius Cumartesi geliyor
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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