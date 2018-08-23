UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı için Belgrad'da bulunan Beşiktaş yöneticileri, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile görüştü.
23 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı kulüpte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışan Ozan Tufan, 2015 yazında 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı lacivertli formayı 98 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu; 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Ozan geçen sezon 14 maçta görev aldı.
23 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı kulüpte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışan Ozan Tufan, 2015 yazında 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı lacivertli formayı 98 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu; 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Ozan geçen sezon 14 maçta görev aldı.
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