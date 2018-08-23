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, 'ın menajeriyle masaya oturdu!

yönetimi 'ın menajeri ile 'da bir araya geldi.

Beşiktaş, Ozan Tufanın menajeriyle masaya oturdu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı için Belgrad'da bulunan yöneticileri, 'ın menajeri ile görüştü.

23 yaşındaki futbolcunun e olumlu yaklaştığı ifade edildi.

altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı kulüpte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışan Ozan Tufan, 2015 yazında 7 milyon Euro karşılığında 'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli formayı 98 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu; 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Ozan geçen sezon 14 maçta görev aldı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 20:47
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