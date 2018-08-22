Emre Mor’a hücum

Türk futbolunun yetenekli ama bir o kadar da sorunlu çocuğu Emre Mor birkez daha transfer gündemine girdi... Celta Vigo yönetimi geçen sezon iki ket kadro dışı bıraktığı ve bir türlü verim alamadığı genç yıldızı takımdan gönderme kararı aldı. Bu gelişme sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen düğmeye bastı.



TEKLİF YAPILDI

Üç büyükler de hem İspanyol kulübü hem de Emre Mor'un menajeriyle temasa geçerek kiralama teklifi yaptı. Celta Vigo geçen sezon başında 14 milyon Euro'ya aldığı Emre'yi kiralamaya sıcak bakıyor.



TERCİHİ ALMANYA

Ancak İspanyol basını, milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ve tercihin Almanya olduğunu öne sürüyor.