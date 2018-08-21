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  1. Valbuena için kulüp aranıyor

resmen ’de

Giuliano resmen Al Nassr’de
F.Bahçe'nin ekibi 'a sattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano resmi imzayı attı. 10.5 milyon Euro'ya bittiği açıklanırken 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni takımının formasını giyen forması altında 15 gole imzasını atmıştı.
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