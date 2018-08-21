Giuliano resmen Al Nassr’de

F.Bahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a sattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano resmi imzayı attı. Transferin 10.5 milyon Euro'ya bittiği açıklanırken 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni takımının formasını giyen Giuliano Fenerbahçe forması altında 15 gole imzasını atmıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan , Al Nassr , Transferin , Fenerbahçe , Giuliano
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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