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’e protesto

Yasin Öztekin’e protesto
Galatasaray taraftarı, 'nin yeni transferi Yasin Öztekin'e büyük tepki gösterdi. Sezon başında Cimbom'dan ayrılarak temsilcisiyle el sıkışan tecrübeli oyuncu topu her ayağına aldığında lı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Yasin Öztekin, Galatasaray maçında istekli ve arzulu bir oyun sergiledi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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