Galatasaray taraftarı, Göztepe'nin yeni transferi Yasin Öztekin'e büyük tepki gösterdi. Sezon başında Cimbom'dan ayrılarak İzmir temsilcisiyle el sıkışan tecrübeli oyuncu topu her ayağına aldığında Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Yasin Öztekin, Galatasaray maçında istekli ve arzulu bir oyun sergiledi.
Yasin Öztekin’e protesto
Etiketler: Yasin Öztekin , İzmir , Göztepe , Galatasaray
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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