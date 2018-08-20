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Villarreal, ’ı Valladolid’e kiraladı

Villarreal, Enes Ünal’ı Valladolid’e kiraladı
İspanya La Ligi takımlarından Villerreal milli futbolcu Enes Ünal'ı Valladolid'e kiraladı. Milan'dan Bacca'nın transferinden sonra 'ı gözden çıkartan Villareal, , ve 'den birçok talibi olan Enes Ünal'ı satış opsiyonsuz Valadolid'e kiraladı. 21 yaşındaki Enes kariyerindeki 8. takıma imza atmış oldu.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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