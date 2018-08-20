İspanya La Ligi takımlarından Villerreal milli futbolcu Enes Ünal'ı Valladolid'e kiraladı. Milan'dan Bacca'nın transferinden sonra Enes Ünal'ı gözden çıkartan Villareal, İspanya, Hollanda ve Türkiye'den birçok talibi olan Enes Ünal'ı satış opsiyonsuz Valadolid'e kiraladı. 21 yaşındaki Enes kariyerindeki 8. takıma imza atmış oldu.
Villarreal, Enes Ünal’ı Valladolid’e kiraladı
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.