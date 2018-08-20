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Ramirez Fener için geldi

, Rus ekibi ’ın 24 yaşındaki sol beki ’i ’a getirdi...

Ramirez Fener için geldi
Yeni Malatyaspor'a yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, de gaza bastı... Sarı-Lacivertliler, daha önce de transfer görüşmeleri yaptığı Ekvadorlu sol bek Christian Ramirez'i İstanbul'a getirdi.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen 24 yaşındaki yıldız, dün İstanbul'a gelmeden önce sosyal medya hesabından, 'a geleceğini duyurdu. Sonrasında ise İstanbul'dan bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçe taraftarları bu paylaşım sonrasında büyük bir heyecan yaşadı.




F.BAHÇE'YE KARŞI OYNADI
Krasnodar formasını 42 maçta terleten 24 yaşındaki sol bek, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Ramirez 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi son 32 turunda 2 maçta görev almıştı. Ramirez ofansif özellikleri ile öne çıkıyor. Top sürebilen ve adam eksiltebilen oyununun yanı sıra, pas oyununda oldukça etkili.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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