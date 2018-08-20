Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Başakşehir'de mutlak hedef galibiyet. Medipol Başakşehir takımında maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Geçen sezondan cezaları süren Arda Turan, Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan statında saat 21:45'te başlayacak. Maçın hakemi Halis Özkahya.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor
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