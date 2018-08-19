Kartal'dan muhteşem geri dönüş

BB Erzurumspor'u ilk yarıda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-1 mağlup etti.Ayrıntılar geliyor...

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

Tecrübeli teknik adam LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco yerine Domagoj Vida, Caner Erkin yerine Gökhan Gönül, Tolgay Arslan yerine Necip Uysal, Jeremain Lens yerine Ricardo Quaresma, Cyle Larin yerine ise Alvaro Negredo'ya ilk 11'de şans verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in ilk haftasında 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 2 oyuncu değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Beşiktaş karşısına, Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy 11'i ile çıktı.

Altıparmak, Atiker Konyaspor maçında oynattığı Erhan Çelenk yerine Emrah Başsan, Thy yerine Munsy'i sahaya sürdü.

ERZURUM'UN 17 YILLIK SÜPER LİG HASRETİ SON BULDU

Erzurum şehrinin 17 yıllık Süper Lig hasreti Beşiktaş maçıyla sona erdi.

Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübü'nün Türkiye 1. Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başlamış ve 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların, 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son bulmuştu.

2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un amatör ligden başlayarak 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde heyecan uyandırırken, Erzurumlular 17 yıl aranın ardından ilk kez sahasında bir Süper Lig maçı izledi.

Ligdin ilk haftasında Atiker Konyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçıyla birlikte evinde bu sezon ilk kez evinde Süper Lig maçına çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN FUTBOLSEVERLER ERZURUM'A AKIN ETTİ

Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis'ten çok sayıda taraftar Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş maçını izlemek için kente geldi.

Maçın başlamasına saatler kala kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan taraftarlar, hep birlikte müsabakanın oynanacağı Kazım Karabekir Stadı'na yürüdü.

Kazım Karabekir Stadı'nı dolduran taraftarlar, maçtan önce konfetiler patlatıp, tribün şovları yaparak takımlarının sahalarındaki ilk Süper Lig maçını coşkuyla karşıladı.

Her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerinin tamamına yakını dolarken, Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.