Giuliano Arabistan’a gitti

Fenerbahçe'de Giuliano dönemi sona erdi... Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Brezilyalı 10 numaranın, takım ismi vermeden başka bir kulübe transfer olduğunu ve bu yüzden Giuliano'ya dün şans vermediğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Brezilyalı yıldız dün bu takımda forma giyen Petros ile Bruno Uvini'yi Instagram hesabından takip etti.
7 MİLYONA ALINMIŞTI
Fenerbahçe, Giuliano'yu geçtiğimiz sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı oyuncunun S.Arabistan'a transferinden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı oyuncu geliri kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, Giuliano'dan gelecek olan parayla hem savunmaya hem de 10 numara mevkisine oyuncu almayı planlıyor.
7 MİLYONA ALINMIŞTI
Fenerbahçe, Giuliano'yu geçtiğimiz sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı oyuncunun S.Arabistan'a transferinden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı oyuncu geliri kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, Giuliano'dan gelecek olan parayla hem savunmaya hem de 10 numara mevkisine oyuncu almayı planlıyor.
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