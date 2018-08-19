Yol Durumu
  1. Cimbom'da şimdi sırada Ndiaye ve Indi var
  2. Islam Slimani sahneye çıktı

Giuliano Arabistan’a gitti

’nin hocası Cocu, Giuliano’nun resmen takımdan ayrıldığını açıkladı. Brezilyalı, ekibi ile anlaşma sağladı

Giuliano Arabistan’a gitti
Fenerbahçe'de ​Giuliano dönemi sona erdi... maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Phillip Cocu, Brezilyalı 10 numaranın, takım ismi vermeden başka bir kulübe transfer olduğunu ve bu yüzden Giuliano'ya dün şans vermediğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun ekibi Al Nasr ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Brezilyalı yıldız dün bu takımda forma giyen Petros ile Bruno Uvini'yi Instagram hesabından takip etti.

7 MİLYONA ALINMIŞTI
Fenerbahçe, Giuliano'yu geçtiğimiz sezonun başında 'nın Zenit takımından 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı oyuncunun S.Arabistan'a transferinden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. ile yaptığı anlaşma gereği sattığı oyuncu geliri kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, Giuliano'dan gelecek olan parayla hem savunmaya hem de 10 numara mevkisine oyuncu almayı planlıyor.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar