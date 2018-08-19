Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Lige deplasmanda 3-1'lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile giren sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan misafir Göztepe ise sahaya ilk puanlarını almak için çıkacak.



İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ:



Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Onyekuru, Belhanda, Eren



NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.



KAPALI GİŞE

Göztepe maçının satışa çıkan biletlerinin tamamına yakına tükendi. Türk Telekom Stadı'na bu akşam 50 bine yakın seyirci gelmesi bekleniyor. Tam 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak takım için özel gösteriler hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerini bağrına basacak olan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce futbolcuları tek tek tribüne çağırarak motive edecek. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmış ve Belhanda+Gomis'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.



ASLANTEPE'NİN PATRONU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 'Aslantepe' olarak adlandırılan Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 19 müsabakanın 18'ini kazanırken, sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.



MAÇ NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPALI!

Galatasaray-Göztepe maçı nedeniyle TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı saat 17.45'ten stat otoparkı dolana kadar açık olacak, dolduktan sonra araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yol yan bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında ise TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak..