BB Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. ilk hafta evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.













BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:

Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Necip, Babel, Quaresma, Negredo



ERZURUMSPOR'UN 11'İ

Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy.



DIŞARIDA ZORLANDI

BB Erzurumspor deplasmanında ligdeki 2. maçına çıkacak olan Beşiktaş, ligin yeni ekibi karşısında 3 puan arıyor. Siyah-beyazlılarda antrenman eksiği bulunan Atiba dışında herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi. Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanan Beşiktaş, 5er yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Beşiktaş mücadelesi saat 19.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.



Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına bugün çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü

Siyah-beyazlılar, bu akşam Erzurumspor maçını oynadıktan sonra İstanbul'a dönerek pazartesi ve salı günü Partizan maçına hazırlandıktan sonra çarşamba günü öğle saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek