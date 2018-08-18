Şahane fırtına

Trabzon ligdeki ikinci maçında Sivasspor'u 3-1 yendi. 1. dakikada Sivassporlu Kone kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 7'de Pereira'nın ortasına Rodallega dokunamadı. Topu önünde bulan Olcay, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 14'te Sosa'nın kullandığı kornerde Hosseini, Braz tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Rodallega gole çevirdi.
DOUGLAS'TAN ÇOK ŞIK BİR GOL
27'DE Yusuf'un ara pasında Olcay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pasında, Rodallega topu boş ağlara gönderdi: 3-0. 1 dakika sonra Yusuf kale dibinden kaçırdı. 45+4'te Sivassporlu Douglas şık bir gole imza attı: 3-1.
2. YARIDA SİVAS BASKILIYDI
58'DE Emre kale önünde çerçeveyi bulamadı. 69'da Rybalka'nın sert şutunu son anda Onur çeldi. 82'de Burak'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90+5'te Burak Yılmaz kale dibinden kaçırdı.
TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Sivasspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçı 35 bin taraftar izledi. Bordo-Mavili taraftarlar hayatını kaybeden Gökhan Kılıç isimli taraftar için koreografi hazırladı.
DOUGLAS'TAN ÇOK ŞIK BİR GOL
27'DE Yusuf'un ara pasında Olcay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pasında, Rodallega topu boş ağlara gönderdi: 3-0. 1 dakika sonra Yusuf kale dibinden kaçırdı. 45+4'te Sivassporlu Douglas şık bir gole imza attı: 3-1.
2. YARIDA SİVAS BASKILIYDI
58'DE Emre kale önünde çerçeveyi bulamadı. 69'da Rybalka'nın sert şutunu son anda Onur çeldi. 82'de Burak'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90+5'te Burak Yılmaz kale dibinden kaçırdı.
TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Sivasspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçı 35 bin taraftar izledi. Bordo-Mavili taraftarlar hayatını kaybeden Gökhan Kılıç isimli taraftar için koreografi hazırladı.
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