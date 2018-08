Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Teknik direktör Şenol Güneş'in Avrupa Ligi'nde LASK Linz'e son dakikada attığı gole rağmen takımda istemediği Negredo'yu Monaco'ya satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İspanyol golcünün boşluğunu Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile doldurmayı hedefliyor.



​NEGREDO'NUN GİDİŞİ AN MESELESİ

4 milyon 300 bin Euro ile Beşiktaş'ta yıllık en fazla ücreti kazanan Negredo'nun Fransa'nın Monaco takımına transfer olması an meselesi. Monaco ile Beşiktaş arasında bu transfer için son görüşmeler yapılıyor.







MITROGLOU KİRALIK GELECEK​

Mitroglou için kulübü Marsilya ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, Yunan golcü ile de büyük oranda anlaştı. Negredo gider gitmez Siyah-Beyazlılar 30 yaşındaki forveti renklerine bağlayacak.