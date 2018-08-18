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, ’un konuğu oluyor

’in 2. haftasında , ’un konuğu oluyor. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı takvim.com.tr’den takip edebileceksiniz.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’un konuğu oluyor

Hafta içi Şampiyponlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Portekiz ekibi 'yla 1-1 berabere kalarak elenen , 'in 2. haftasında 'la karşı karşıya geliyor.

21.45'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcıları ise Serhan Ok ve Aleks Taşçıoğlu.



FENERBAHÇE'DE İKİ, MALATYASPOR'DA TEK EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile yarın da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 20:25
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