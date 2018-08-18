Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’un konuğu oluyor

Hafta içi UEFA Şampiyponlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Portekiz ekibi Benfica'yla 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor.

21.45'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcıları ise Serhan Ok ve Aleks Taşçıoğlu.







FENERBAHÇE'DE İKİ, MALATYASPOR'DA TEK EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.